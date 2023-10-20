Депутаты парламента Азербайджана начали обсуждение 12 вопросов

БАКУ/Trend/ – Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) начало свою работу.

Как сообщает в пятницу Trend, повестка дня заседания включает в себя 12 вопросов:

1. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции Азербайджанской Республики (второе чтение);

2. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение);

3. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" и Положение о прохождении службы в органах миграции, утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 4 декабря 2009 года номер 930-IIIQ (второе чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении перечней и дозы наркотиков и психотропных веществ, а также крупной партии, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности" (второе чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении перечней наркотических средств и психотропных веществ по количеству, достаточному для привлечения лица к уголовной ответственности" (второе чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении перечней сильнодействующих и ядовитых веществ и их количества" (второе чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении перечня значительных и крупных количеств прекурсоров в связи с действиями, совершаемыми с целью использования этих прекурсоров при незаконном изготовлении и переработке наркотических средств или психотропных веществ" (второе чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственных резервах" (первое чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об антимонопольной деятельности", "О защите прав потребителей", "О гражданской обороне", "О зерне", "О национальной безопасности", "О государственной тайне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики "Об авиации" (первое чтение).