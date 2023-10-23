Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На турнире Кубка Европы среди юниоров, прошедшем в столице Латвии Риге, азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 3 серебряные медали и 5 бронзовых медалей.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представляли 16 дзюдоистов в 7 весовых категориях среди юношей.

В первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Во второй день турнира семь азербайджанских дзюдоистов боролись за медали среди юношей в весовых категориях -73 кг, -81 кг и +90 кг. В весовой категории -73 кг Джасур Ибадлы завоевал бронзовую медаль соревнований. Другой дзюдоист Ахмед Мехтиев, выступавший в той же весовой категории, занял 7-е место. В весовой категории до 81 кг Али Газимамедов завоевал серебряную медаль, а Мехти Аббасов - бронзовую медаль. В финальном поединке категории +90 кг встретились два азербайджанских дзюдоиста – Субхан Ахундов и Расул Самедли. В результате Субхан Ахундов завоевал золотую медаль.