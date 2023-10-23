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Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)

Общество Материалы 23 октября 2023 03:24 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На турнире Кубка Европы среди юниоров, прошедшем в столице Латвии Риге, азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 3 серебряные медали и 5 бронзовых медалей.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в соревнованиях Азербайджан представляли 16 дзюдоистов в 7 весовых категориях среди юношей.

В первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Во второй день турнира семь азербайджанских дзюдоистов боролись за медали среди юношей в весовых категориях -73 кг, -81 кг и +90 кг. В весовой категории -73 кг Джасур Ибадлы завоевал бронзовую медаль соревнований. Другой дзюдоист Ахмед Мехтиев, выступавший в той же весовой категории, занял 7-е место. В весовой категории до 81 кг Али Газимамедов завоевал серебряную медаль, а Мехти Аббасов - бронзовую медаль. В финальном поединке категории +90 кг встретились два азербайджанских дзюдоиста – Субхан Ахундов и Расул Самедли. В результате Субхан Ахундов завоевал золотую медаль.

Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место на Кубке Европы (ФОТО)
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