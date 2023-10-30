Назван объем расходов на сферу образования в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ – На расходы на сферу образования в Азербайджане в следующем году прогнозируется выделение 4549,9 миллиона манатов, что на 142,8 миллиона манатов, или на 3,2 процента больше, чем в 2023 году.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в проекте госбюджета на 2024 год.

Из этих средств 2 372 миллиона манатов, или 52,1 процента составляют расходы на общее образование, 603,6 миллиона манатов, или 13,3 процента - на высшее образование и финансирование получения высшего образования по государственному заказу, 453 миллиона манатов, или 10,0 процента - на расходы на дошкольное образование, 101,1 миллиона манатов, или 2,2 процента - на среднеспециальное образование, 77,1 миллиона манатов, или 1,7 процента - на профессиональное образование, 86,3 миллиона манатов, или 1,9 процента предназначены для покрытия расходов на внешкольные образовательные учреждения, 28,3 миллиона манатов, или 0,6 процента - на дополнительное образование и исследования, 828,5 миллиона манатов, или 18,2 процента - на расходы, связанные с другими учреждениями и мероприятиями в сфере образования.

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