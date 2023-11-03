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Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)

Общество Материалы 3 ноября 2023 17:25 (UTC +04:00)
Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На основании информации, предоставленной пограничным представительством Исламской Республики Иран, было установлено, что вблизи линии государственной границы на территории Азербайджанской Республики спрятаны наркотические средства.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, в результате поисковых мероприятий, проведенных пограничным нарядом пограничного отряда "Горадиз" Госпогранслужбы Азербайджана, вблизи села Худаферин Джебраильского района было обнаружено и изъято 4 килограмма 690 граммов наркотических средств (4 кг 345 г марихуаны и 0,305 г метамфетамина) .

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)
Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)
Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)
Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)
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