Вблизи села Худаферин Джебраильского района обнаружены спрятанные наркотики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, предоставленной пограничным представительством Исламской Республики Иран, было установлено, что вблизи линии государственной границы на территории Азербайджанской Республики спрятаны наркотические средства.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, в результате поисковых мероприятий, проведенных пограничным нарядом пограничного отряда "Горадиз" Госпогранслужбы Азербайджана, вблизи села Худаферин Джебраильского района было обнаружено и изъято 4 килограмма 690 граммов наркотических средств (4 кг 345 г марихуаны и 0,305 г метамфетамина) .

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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