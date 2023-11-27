В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с послом Таджикистана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в Азербайджане Илхомом Абдурахмоном, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, а также отметил особый вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между двумя странами. Теймур Мусаев напомнил, что на днях, в рамках проведенного в Баку саммита СПЕКА состоялась встреча Президентов Азербайджана и Таджикистана. Министр выразил уверенность, что подобные визиты имеют важное значение для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Он также упомянул о наличии широкого потенциала для развития азербайджано-таджикских отношений в области здравоохранения.

"Есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов", - добавил он.

В свою очередь Илхом Абдурахмон подчеркнул, что Таджикистан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном.

"Дипломатические отношения между нашими странами были установлены в 1992 году, и за этот период сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджаном развивается по нарастающей", - отметил он.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, подготовки медицинских кадров, обмен опытом между медицинскими вузами и национальными институтами общественного здравоохранения.

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