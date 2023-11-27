В Баку в результате сильного ветра пострадали три человека

БАКУ /Trend/ - В Клинический медицинский центр в Баку помещены три человека, пострадавшие в результате сильного ветра.
Об этом в понедельник Trend сообщили в центре.
Согласно сообщению, у пострадавших диагностированы различные травмы головы.
Было отмечено, что всем трем доставленным в центр лицам была оказана первая медицинская помощь. Одному из пострадавших назначено стационарное лечение, а двух других выпишут домой.
Отметим, что сегодня и завтра на территории Азербайджана пройдут осадки, грозы, будет дуть сильный ветер.
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