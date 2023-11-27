Высота волн на Каспии превысила 3 ​​метра

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 15:00 27 ноября, в некоторых регионах страны усилился северо-западный ветер, в Шахдаге выпал снег.

Как сообщили Trend в гидрометслужбе, скорость северо-западного ветра временами достигала 23 м/с в Сальяне, 20 м/с - в Нефтчале, Ярдымлы, Товузе, Агстафе, Дашкесане, 18 м/с - в Джоджуг Марджанлы, 17 м/с - в Сабирабаде, 16 м/с - в Джейранчеле, Билясуваре, Гедабее, 15 м/с - в Джафархане, 30 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове.

По информации станции Нефтяные камни, высота волн в море достигла 3,2 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 15-18 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 16-19 градусов, в горных районах - 9-14 градусов, в низменных районах - до 22 градусов тепла, в высокогорных районах составила до 0 градусов.

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