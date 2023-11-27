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Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

Общество Материалы 27 ноября 2023 21:52 (UTC +04:00)
Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.

Как сообщили Trend в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 17 новых случаев заражения.

14 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели. Скончались 5 человек.

На данный момент в стране выявлено 834 152 случая заражения коронавирусом. 823 743 человека прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 37 активных больных. На сегодня умерли от коронавируса 10 372 человека.

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