Армения должна принять миссию ЮНЕСКО на своей территории - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении в очередной раз попыталось спекулировать на вопросе сохранения памятников культуры. Вместо того, чтобы говорить об отправке миссии ЮНЕСКО на территорию Азербайджана, армянская сторона должна принять подобную ​​миссию на своей территории.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что община неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в Армению миссию для мониторинга состояния азербайджанских памятников в Армении.

"По имеющейся у нас информации, ЮНЕСКО направило соответствующее сообщение правительству Армении в связи с нашим обращением. Однако, поскольку Армения не дала согласия, эта миссия все еще не выполняется", - подчеркивается в заявлении общины.

Было отмечено, что действия Армении являются нарушением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), Всемирной конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенции о защите культурной собственности во время военных конфликтов, Конвенции об охране нематериального культурного наследия и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Отказ Армении принять миссию ЮНЕСКО, отказ от диалога с сообществом по сохранению культурного наследия и продолжающееся демонстративное разрушение культурного наследия Азербайджана, включая квартал Тепабаши в Ереване, также является грубым нарушением решения Международного суда от 7 декабря 2021 года. Напомним, что в своем решении Международный суд требует от Армении "немедленного прекращения разрушения азербайджанских объектов культурного наследия и образцов этнической и культурной собственности, а также политики уничтожения азербайджанских культурных ценностей".

Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении немедленно прекратить разрушение азербайджанского культурного наследия, в том числе исторического квартала Тепебаши в городе Ереван, и восстановить разрушенные памятники азербайджанской культуры. Для обеспечения подлинности и аутентичности памятников при реставрации необходимо тесное участие Общины Западного Азербайджана в этом процессе.

Правительство Армении должно начать диалог с Общиной Западного Азербайджана по этому вопросу и принять соответствующую миссию ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.

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