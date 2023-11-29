Армения должна принять миссию ЮНЕСКО на своей территории - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении в очередной раз попыталось спекулировать на вопросе сохранения памятников культуры. Вместо того, чтобы говорить об отправке миссии ЮНЕСКО на территорию Азербайджана, армянская сторона должна принять подобную миссию на своей территории.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
Было отмечено, что община неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в Армению миссию для мониторинга состояния азербайджанских памятников в Армении.
"По имеющейся у нас информации, ЮНЕСКО направило соответствующее сообщение правительству Армении в связи с нашим обращением. Однако, поскольку Армения не дала согласия, эта миссия все еще не выполняется", - подчеркивается в заявлении общины.
Было отмечено, что действия Армении являются нарушением Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966), Всемирной конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенции о защите культурной собственности во время военных конфликтов, Конвенции об охране нематериального культурного наследия и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Отказ Армении принять миссию ЮНЕСКО, отказ от диалога с сообществом по сохранению культурного наследия и продолжающееся демонстративное разрушение культурного наследия Азербайджана, включая квартал Тепабаши в Ереване, также является грубым нарушением решения Международного суда от 7 декабря 2021 года. Напомним, что в своем решении Международный суд требует от Армении "немедленного прекращения разрушения азербайджанских объектов культурного наследия и образцов этнической и культурной собственности, а также политики уничтожения азербайджанских культурных ценностей".
Община Западного Азербайджана требует от правительства Армении немедленно прекратить разрушение азербайджанского культурного наследия, в том числе исторического квартала Тепебаши в городе Ереван, и восстановить разрушенные памятники азербайджанской культуры. Для обеспечения подлинности и аутентичности памятников при реставрации необходимо тесное участие Общины Западного Азербайджана в этом процессе.
Правительство Армении должно начать диалог с Общиной Западного Азербайджана по этому вопросу и принять соответствующую миссию ЮНЕСКО", - говорится в заявлении.
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