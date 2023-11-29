Гражданин Азербайджана экстрадирован из Ливана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями норм и принципов международного права, полномочные органы Ливанской Республики удовлетворили ходатайство азербайджанской стороны об экстрадиции гражданина Азербайджанской Республики Самира Гасанова.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Самиром Гасановым преступного деяния в виде мошенничества с причинением ущерба в крупном размере в отношении него было принято решение о привлечении в ответственность в качестве обвиняемого, а в связи с тем, что бежал и скрывался, был объявлен в международный розыск.

29 ноября в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Самир Гасанов был доставлен из Ливана в Азербайджан.

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