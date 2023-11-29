МЧС Азербайджана о пострадавших в результате землетрясения

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана распространило заявление по поводу землетрясения, произошедшего в стране.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерстве по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации, полученной из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, сегодня в 19:49 по местному времени в Мингячевире зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Отмечается, что землетрясение также ощущалось на территориях Гянджи, Евлаха и Геранбоя силой до 4-3 баллов.

"В МЧС не поступало информации о каком-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - говорится в сообщении.