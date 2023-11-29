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МЧС Азербайджана о пострадавших в результате землетрясения

Общество Материалы 29 ноября 2023 21:35 (UTC +04:00)
МЧС Азербайджана о пострадавших в результате землетрясения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана распространило заявление по поводу землетрясения, произошедшего в стране.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерстве по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации, полученной из Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана в Центр кризисного управления МЧС, сегодня в 19:49 по местному времени в Мингячевире зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.

Отмечается, что землетрясение также ощущалось на территориях Гянджи, Евлаха и Геранбоя силой до 4-3 баллов.

"В МЧС не поступало информации о каком-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - говорится в сообщении.

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