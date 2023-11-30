В этом году в бюджет Азербайджана обеспечено поступление более 19,5 млн манатов - заместитель генпрокурора

БАКУ /Trend/ - За первые десять месяцев текущего года в результате проведенных органами прокуратуры следственных мероприятий в государственный бюджет было обеспечено возмещение общего ущерба по завершенным уголовным делам на сумму 19 миллионов 564 тысячи манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов на проходящей в Баку международной конференции на тему "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

Гейдар Мамедов также подчеркнул, что информационная система "Электронная прокуратура", созданная Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 мая 2021 года в целях обеспечения применения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов прокуратуры, в настоящее время эффективно используется.

Заместитель генпрокурора добавил, что данная программа служит защите прав и свобод человека и гражданина, расширению возможностей обращения в прокуратуру, повышению эффективности и прозрачности деятельности прокуратуры, предотвращению случаев затягивания и злоупотреблений.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция "Права человека - 75-я Бакинская конференция: Продвижение универсальности и неделимости для решения глобальных и национальных вызовов", посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Конференция проходит при совместной организации Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики, представительства ООН в Азербайджане и Коллегии адвокатов. В конференции принимают участие представители государственных структур, международных организаций и институтов гражданского общества.

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