Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 декабря.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Периодически усиливающийся северо-западный ветер в дневное время сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем - 13-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм до 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, в восточных районах - небольшой моросящий дождь. Западный ветер будет периодически усиливаться ночью и утром в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем - 12-17° тепла, в горах ночью - 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.

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