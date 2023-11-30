В Баку произошел пожар в девятиэтажном жилом доме

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку, на улице Мир Джалала, 145 произошел пожар.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Отмечено, что на территорию были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на кухне квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не успев перекинуться на другие участки.

Во время пожара 15 жильцов дома были эвакуированы из задымленных квартир.

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