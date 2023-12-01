Названо количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За прошедшие 36 лет в Республиканском центре борьбы со СПИДом министерства здравоохранения Азербайджанской Республики официально зарегистрировано 9 167 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 69,3 процента (6 357 человек) мужчины и 30,7 процента (2 810) женщины.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью местным СМИ сказала заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом минздрава Гюнеш Джафарова.

- Что такое ВИЧ-инфекция? Расскажите пожалуйста и о том, как она передается?

- ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека и характеризующееся нарастающим поражением иммунной системы. Последняя стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). На этой стадии уже наблюдается более прогрессирующее поражение иммунной системы, у больных развиваются такие осложнения как туберкулез, поражение центральной нервной системы, патологии желудочно-кишечного тракта, злокачественные опухоли и т.д.

Существует три основных пути передачи инфекции. Первый возникает при половом контакте с ВИЧ-инфицированным человеком, особенно в результате случайного незащищенного полового контакта. Второй - при использовании ВИЧ-инфицированных медицинских средств и растворов, в том числе использовании нестерильных игл и шприцев при инъекционном введении инфицированных наркотических веществ, а также использовании косметологических, парикмахерских и других бытовых принадлежностей ВИЧ-инфицированного может произойти парентеральное заражение. И наконец, третий - вертикальный путь происходит посредством передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку (во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко).

- Какова в настоящее время эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в стране?

- По сравнению с другими странами региона Азербайджан классифицируется как страна с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ/СПИДа находится под контролем министерства здравоохранения. Целенаправленная деятельность, проводимая министерством среди групп риска, позволяет удерживать ВИЧ-инфекцию на концентрированной стадии.

Впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году. И за прошедшие 36 лет в Республиканском центре борьбы со СПИДом министерства здравоохранения официально зарегистрированы 9 167 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 69,3 процента (6 357 человек) мужчины и 30,7 процента (2 810) женщины.

- Кто подвержен риску заражения ВИЧ? Где проводятся тесты на ВИЧ?

- Независимо от пола, возраста, расы, социального статуса любой человек может заразиться ВИЧ. При этом, если не соблюдать профилактические меры, то вероятность инфицирования возрастает. В нашей стране случаи заражения этим вирусом чаще встречаются среди групп риска. Несмотря на это, в последние годы зарегистрированы случаи заражения и в результате случайных, незащищенных гетеросексуальных связей. По этой причине, во избежание заражения ВИЧ важно соблюдение профилактические мер.

Тестирование на ВИЧ проводятся в Республиканском центре борьбы со СПИДом министерства здравоохранения, 12 региональных лабораториях и пунктах добровольного обследования, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике. Тестирование на ВИЧ проводится бесплатно и анонимно, с соблюдением принципов добровольности и конфиденциальности.

- Можно ли вылечить ВИЧ-инфицированных и каковы методы лечения?

- Лечение ВИЧ-инфицированных называется антиретровирусной терапией (АРВ-терапия). АРВ-терапия проводится в Республиканском центре борьбы со СПИДом в соответствии с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на основе современных схем лечения. Помимо этого, обеспечение всех ВИЧ-инфицированных лекарствами и антиретровирусными препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета. После подтверждения диагноза ВИЧ-инфекции зараженных берут на диспансерный контроль и назначается антиретровирусная терапия. Пациентов консультируют врачи-инфекционисты и психологи Республиканского центра борьбы со СПИДом. Специалистами центра осуществляется индивидуальный подход к каждому пациенту. Учитывается их возраст, вес, результаты обследования, осложнения, сопутствующие заболевания, а также назначается соответствующая схема лечения. Также специалисты подробно информируют пациентов о порядке приема лекарств, приверженности к лечению, осложнениях интермиттирующей (прерывистой) терапии, важности контрольных обследований.

- Может ли ВИЧ-инфицированная родить здорового ребенка?

- В Азербайджане успешно осуществляется профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку (профилактика ПМР ВИЧ). Так, за последние 5 лет, случаев передачи вируса ребенку среди беременных женщин, состоящих на учете и получающих антиретровирусную терапию, не зарегистрировано.

Каждая беременная женщина должна встать на учет в женских консультациях и пройти тестирование на ВИЧ. Если беременная женщина получает антиретровирусную терапию, то это позволяет снизить уровень вирусной нагрузки в плазме крови, в результате чего риск заражения плода уменьшается. Каждая состоявшая на учете женщина перед планированием беременности должна регулярно принимать антиретровирусные препараты.

- Как можно защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией? Какие меры следует предпринять?

- Важнейшим условием в борьбе с заболеванием является просвещение населения о ВИЧ/СПИДе и проведение профилактических мероприятий. Важно знать, что профилактика всегда лучше, чем лечение. Избегание рискованных половых контактов, использование предохранительных средств, отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной гигиены являются основными мерами профилактики ВИЧ-инфекции.

Хочу отметить, что для обследуемых лиц специалистами центра проводятся бесплатные консультации, им разъясняются пути заражения, предоставляется информация о до- и постконтактной профилактике. При подозрении на наличие ВИЧ-инфекции, после тестирования специалист центра оценивает риск заражения. Не позднее 72 часов назначается постконтактная профилактика заражения ВИЧ–инфекцией.

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