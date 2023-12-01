Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 15-20° тепла.

Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 14-19°, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 6-11° градусов тепла.

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