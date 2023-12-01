МВД Азербайджана призвало население добровольно сдавать огнестрельное оружие

БАКУ /Trend/ - Добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия гражданами приветствуется в обществе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в обращении министерства внутренних дел Азербайджана к населению.

Было отмечено, что в результате профилактических мер, проводимых сотрудниками полиции, за январь-ноябрь 2023 года гражданами добровольно сдано 534 единицы огнестрельного оружия.

"Среди них 24 автомата, 8 пистолетов, 502 охотничьих ружья.

Еще раз обращаемся к гражданам с просьбой добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Учитывая массовое поощрение такого гражданского примера, поддержка каждого члена общества в данном вопросе важна.

Граждане должны понять, что незаконно хранящееся огнестрельное оружие является источником опасности, может стать орудием совершения какого-либо общественно опасного деяния.

Мы благодарим каждого гражданина, который поддерживает эти меры, вызывающие большое удовлетворение в обществе", - отмечается в сообщении.

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