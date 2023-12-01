Очень хочу завоевать лицензию на Олимпийские игры – азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова

БАКУ /Trend/ - Очень хочу завоевать лицензию на Олимпийские игры, буду стараться достигнуть этой цели.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам гимнастка Назанин Теймурова, завоевавшая на 7-ом чемпионате Азербайджана по женской спортивной гимнастике четыре "золота" в опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях среди гимнасток в возрастной категории "взрослые".

"Чемпионат Азербайджана по женской спортивной гимнастике прошел хорошо, я довольна своим результатом. На этих соревнованиях программу не усложняла, моя задача была выполнить ее чисто", - отметила гимнастка.

Назанин Теймурова добавила, что на следующий год у нее большие планы, ей предстоит участие в серии Кубков мира и чемпионате Европы.

"Ближе к этим соревнованиям постараюсь усложнить программу во всех четырех видах. Очень хотелось бы завоевать лицензию на Олимпийские игры, буду стараться. В основном у меня хорошо получаются вольное упражнение и опорный прыжок", - заключила она.

Напомним, с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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