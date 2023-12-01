К следующему году планирую усложнить программу – азербайджанская гимнастка Самира Гахраманова

БАКУ /Trend/ - К следующему году планирую усложнить программу во всех четырех видах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам азербайджанская гимнастка Самира Гахраманова, завоевавшая на 7-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по женской спортивной гимнастике бронзовую награду в программе вольных упражнений среди гимнасток в возрастной категории "взрослые".

"У меня была травма, и через большой промежуток времени я приняла участие в этих соревнованиях. Конечно, результат мог быть и лучше, но учитывая, что я давно не выступала, на данном этапе я им довольна. В следующем году приму участие в серии Кубков мира, надеюсь, там все получится", - сказала она.

Напомним, с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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