В Нахчыване назначены директора ряда школ

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване состоялись назначения на вакантные должности директоров общеобразовательных школ.
Как сообщили Trend в министерстве науки и образования, процесс был осуществлен посредством собеседования.
Было отмечено, что в ходе собеседования были проверены теоретические знания в области законодательства, профессиональные технические знания и управленческие навыки кандидатов.
Всего в собеседовании приняли участие 55 кандидатов на 25 вакантных мест. Согласно результатам собеседования, 11 кандидатов получили назначения на должности директоров соответствующих школ.
Отметим, что в течение этого учебного года предусмотрены конкурсы на замещение вакантных должностей директора, заместителя директора, организатора по внешкольному и внеклассному воспитанию.
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