В Нахчыване назначены директора ряда школ

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване состоялись назначения на вакантные должности директоров общеобразовательных школ.

Как сообщили Trend в министерстве науки и образования, процесс был осуществлен посредством собеседования.

Было отмечено, что в ходе собеседования были проверены теоретические знания в области законодательства, профессиональные технические знания и управленческие навыки кандидатов.

Всего в собеседовании приняли участие 55 кандидатов на 25 вакантных мест. Согласно результатам собеседования, 11 кандидатов получили назначения на должности директоров соответствующих школ.

Отметим, что в течение этого учебного года предусмотрены конкурсы на замещение вакантных должностей директора, заместителя директора, организатора по внешкольному и внеклассному воспитанию.

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