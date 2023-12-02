Университеты Малайзии стремятся привлечь азербайджанских студентов - посол

БАКУ /Trend/ - Университеты Малайзии стремятся привлечь азербайджанских студентов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль бин Мохд Рза на ярмарке образования Малайзии, которая проходит в Баку.

"Эта ярмарка, в которой принимают участие ведущие университеты Малайзии, является идеальной платформой для азербайджанских студентов, стремящихся получить образование высшего класса в нашей стране. Она предоставит прекрасную возможность студентам и их родителям познакомиться с представителями университетов и академическими консультантами и напрямую взаимодействовать с ними в выборе наиболее подходящего направления в этой области", — сказал посол.

По его словам, эта ярмарка является свидетельством приверженности Малайзии развитию международных возможностей в области получения образования и укреплению связей с Азербайджаном.

"В 2020 году Малайзия приняла 131 300 иностранных студентов из более чем 175 стран. Правительство страны стремится достичь целевого показателя в 250 000 иностранных студентов к 2025 году", — сказал Ахмад Камризамиль бин Мохд Рза.

Отметим, что вторая ярмарка образования Малайзии проходит в Баку 2-3 декабря. Мероприятие организовано Winning Magnitude и учебным центром Lingva при поддержке посольства Малайзии в Баку.