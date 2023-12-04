Специалист-эксперт минздрава Азербайджана о способах избежания хронической усталости

БАКУ /Trend/ - Для избежания хронической усталости очень важны правильное питание, отказ от вредных привычек и физическая активность.

Trend представляет интервью со специалистом-экспертом минздрава Азербайджана, терапевтом Нахидом Магеррамовым.

Он подчеркнул, что в повседневной жизни усталостью принято считать чувство слабости, сонливости, а также недостаток жизненной энергии для выполнения какой-либо работы.

"Это нормально, если человек устает после выполнения физической работы и, отдохнув, восстанавливает потраченные силы.

Если при обследовании не наблюдается каких-либо заболеваний и, несмотря на отдых, человек чувствует слабость и это чувство сохраняется в течение как минимум 6 месяцев, то такое состояние называется синдромом хронической усталости. Синдром характеризуется утомляемостью, слабостью, сонливостью или бессонницей.

Усталость, вызванная каким-либо заболеванием, значительно снижается после соответствующего лечения", - отметил Н.Магеррамов.

Доктор также назвал основные причины усталости.

"Люди с анемией в основном испытывают такие симптомы, как утомляемость, слабость, истощаемость, одышку, головокружение, частое сердцебиение и т.д. Усталость при анемии возникает в результате нехватки кислорода и от его недостаточного поступления к органам и тканям.

Заболевания щитовидной железы, особенно чрезмерное увеличение органа, могут вызвать длительную усталость.

Ввиду постоянной борьбы организма с инфекциями, слабая иммунная система также может стать причиной хронической усталости.

Утомляемость также наблюдается при диабете и инсулинорезистентности. Так, если во время еды наблюдается снижение уровня сахара в крови, возникает желание съесть что-то сладкое, ощущается слабость и учащение пульса, то это называется реактивным падением сахара. Такие люди быстро набирают вес и чувствуют себя утомленными.

Кроме того, усталость наблюдается при многих заболеваниях легких и печени.

Помимо вышеперечисленного, малоподвижный образ жизни, чрезмерная физическая работа, хронический стресс и депрессия, диеты для снижения веса, прием антидепрессантов, курение и употребление алкоголя, прием медикаментозных препаратов, снижающих уровень холестерина, неправильное питание, дефицит витаминов и минералов, заложенность носа и проблемы с дыханием также вызывают усталость", - сказал эксперт.

Н.Магеррамов подчеркнул, что диагноз синдрома хронической усталости ставится в результате совместного осмотра психолога, психиатра и других профильных врачей.

"Прежде всего следует провести все необходимые обследования, чтобы выяснить, связаны ли жалобы пациента с другим заболеванием. При синдроме хронической усталости очень важен сбор анамнеза пациента.

Хронические заболевания, а также заболевания, унаследованные от родителей, должны быть тщательно изучены", - сообщил он.

Эксперт минздрава также отметил, что основой лечения является улучшение симптомов.

"Для каждого пациента следует подбирать индивидуальную тактику лечения.

Прежде всего, больному следует оказать психологическую поддержку, отговорить его от излишних размышлений. Важно проводить каждодневную 30 минутную ходьбу быстрым темпом и в среднем выпивать до 1,5 - 2 литров воды в день. Режим труда и время отдыха пациента должны быть правильно организованы. Необходимо создать условия для короткого частого отдыха.

Пациенту следует соблюдать основные принципы правильного питания. Рекомендуется максимально ограничить употребление жирной или сладкой пищи. На ужин желательно больше употреблять в пищу овощей и фруктов.

На протяжении всего лечения пациент должен быть мотивирован тем, что на каждом этапе ему будет становиться лучше", - добавил Н.Магеррамов.

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