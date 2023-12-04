Текущие цифры зараженных корью говорят о том, что серьезной угрозы пандемии нет - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Ситуация, с которой мы сейчас столкнулись, является результатом решения родителей 9-10-летней давности. При этом вирусе важна вакцинация. Текущие цифры говорят о том, что серьезной угрозы пандемии нет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем заявлении журналистам.

Э.Амруллаев отметил, что несмотря на большое количество зараженных корью в различных школах, только одна из них была переведена на дистанционное обучение.

"Мы стараемся, чтобы корь не мешала процессу обучения. Но для нас главное - здоровье детей. В школах уже начали измерять температуру у учеников", - добавил министр.

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