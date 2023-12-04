В ноябре за нарушение госграницы Азербайджана задержаны 38 человек

БАКУ /Trend/ - В течение ноября 2023 года за нарушение государственной границы были задержаны 38 человек, из них 18 граждан Азербайджана, 10 - Пакистана, 5 - Ирана, по 1 гражданину Шри-Ланки, Таджикистана, Алжира, Индии и Нигерии.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

14 человек были задержаны при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам. За нарушение правил пограничного режима задержаны 925 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

В результате мер по борьбе с преступностью за этот период 387 разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана лиц были задержаны и переданы соответствующим органам, предотвращен выезд из страны 408 лиц, которым был запрещен выезд, а также предотвращен въезд в Азербайджанскую Республику 24 лиц, которым был запрещен въезд.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлены и изъяты 191 килограмм 35 граммов наркотических средств и 6523 таблетки сильнодействующих наркотических средств.

В рамках мер по борьбе с контрабандной деятельностью была задержана контрабанда на общую сумму 5 миллионов 558 тысяч 247 манатов, в том числе наркотические средства, электрошокер, лекарственные препараты и табачные изделия.

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