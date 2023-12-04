В Азербайджане похолодает

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с завтрашнего утра ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, днем местами до 30-32 м/с.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что с вечера 6 декабря по вечерние часы 7 декабря периодически будет дождливо, 7 декабря в некоторых частях полуострова осадки могут быть интенсивными.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана с вечера 5-го до полудня 6-го декабря в основном в восточных районах, а с вечера 6-го по вечерние часы 7-го декабря в большинстве районов временами ожидаются дожди. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможны грозы, в горных районах - снег.

Ожидается, что с 5 декабря по утренние часы 6 декабря скорость западного ветра будет составлять до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 25-30 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-8 градусов.

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