Количество пыли в воздухе в Баку превысило норму

БАКУ /Trend/ - В воздухе в Баку наблюдается пыль.

Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа. На основе анализа данных, полученных со станций, выявлено, что в течение дня в городе Баку содержание в воздухе дисперсных частиц пыли было выше нормы в 1,6 раза, окиси углерода - в 1,3 раза, оксида азота-4 - в 1,1 раза, в городе Сумгайыт содержание в воздухе дисперсных частиц пыли было выше нормы в 1,3 раза.

Причина повышенного содержания в воздухе окиси углерода и оксида азота связана с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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