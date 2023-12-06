Специалист минздрава Азербайджана назвал категорию лиц с тяжелым течением кори

БАКУ /Trend/ - У лиц с дефицитом витамина А такое заболевание, как корь протекает тяжелее, и болезнь может иметь осложнения. Это было доказано в ходе исследований.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, Национальный календарь вакцинации также предусматривает назначение витамина А.

"В том числе целесообразным считается назначение витамина А лицам, уже заболевшим корью и тяжело переносящим болезнь", - сказал эксперт.

Отметим, что минздрав ранее распространил заявление, в котором говорится, что в целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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