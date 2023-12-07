Первая в Азербайджане женская группа по разминированию продемонстрировала учения с привлечением к работам крыс и собак (ФОТО)

АГДАМ/Trend/ - В Азербайджане первая женская группа по разминированию продемонстрировала учения с привлечением к работе крыс и собак.

Как сообщает в четверг карабахское бюро Trend, международный форум "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организаванный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики при поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), продолжается в Агдаме.

Прибывшим в Агдам международным экспертам были продемонстрированы тренинги первой в Азербайджане женской группы по разминированию с привлечением к работам крыс и собак.

В группу входит более 25 женщин, к работам привлечены 12 крыс и 8 собак.

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