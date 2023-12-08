Президент FIA поблагодарил за медицинскую помощь и поддержку, оказанную ему в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем привлек внимание своим искренним выступлением на итоговом заседании Генеральной Ассамблеи FIA, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, президент FIA отметил, что он упал в номере отеля, где остановился в Баку, и не смог присутствовать на последних заседаниях FIA из-за состояния здоровья.

"Хочу поблагодарить команду Автомобильной федерации Азербайджана и президента Федерации Анара Алакбарова за оказанную мне в Баку срочную медицинскую поддержку в связи с непредвиденным обстоятельством в моем здоровье. В результате поддержки команды я был немедленно госпитализирован, и каждый момент был взят под полный контроль врачей и команды AAF", - подчеркнул М.Сулайем.

Отметим, что президента FIA минувшей ночью уже выписали из больницы, в которую он был помещен, а с сегодняшнего утра он принимает участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи FIA.

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