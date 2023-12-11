В ряде случаев будут ограничены транзитные перевозки продуктов питания и кормов через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, утверждены порядок ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики продуктов питания и кормов, а также материалов и изделий, находящихся в контакте с пищевыми продуктами, форма и сроки представления электронного уведомления, направляемого до ввоза этих продуктов, материалов и изделий на таможенную территорию, порядок транзитных перевозок продуктов питания и кормов.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, в ряде случаев транзитные перевозки продуктов питания и кормов через территорию Азербайджанской Республики таможенным органом не допускаются, сообщает в понедельник Trend.

Так, они не допускаются при принятии Агентством по безопасности пищевых продуктов решений о запрете и других ограничительных мерах в отношении продуктов питания и кормов, ввозимых из зарубежных стран в связи с распространением особо опасных заболеваний человека и животных, вредных организмов; если повреждена или нарушена целостность таможенных пломб грузовых отделений транспортных средств, на которых перевозится продукция; при непредставлении документов (сертификатов) на продукцию в соответствии с образцовой формой, составленной в соответствии с рекомендациями международных организаций, членом которых является Азербайджанская Республика, или международными соглашениями, стороной которых выступает Азербайджанская Республика.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!