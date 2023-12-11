Врач-инфекционист: "Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори и ее передачи"

БАКУ /Trend/ - Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики кори и ее передачи.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала Инфекционист Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Азербайджана Сабина Джафарова.

Представляем вниманию читателей интервью с Сабиной Джафаровой:

- Сабина ханум, прежде всего хотелось бы узнать, что такое корь и как она передается?

- Корь – это острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и в ряде случаев может приводить к серьезным осложнениям в организме человека. Заболевание начинается с инкубационного периода, который в среднем составляет от 10 до 14 дней.

Заболеть корью можно в любом возрасте, однако наиболее уязвимой группой считаются дети от 1 до 8 лет. При этом представители других возрастных групп также могут заразиться вирусом кори.

Дети, родившиеся от перенесших корь матерей, в связи с наличием пассивного иммунитета, как правило, остаются невосприимчивыми к болезни до 3-х месяцев. Однако на 9-й месяц иммунитет малыша против кори ослабевает. Дети от 3-х месяцев до 1 года могут заразиться вирусом кори преимущественно в следующих случаях: если мать не переболела корью и не была привита. После прививки от кори в организме вырабатывается стойкий иммунитет против этого заболевания, который сохраняется примерно 10-13 лет.

Заболевание передается от человека к человеку. Кашель, чихание, физический контакт с инфицированным человеком вызывают передачу заболевания.

Когда инфицированный человек чихает или кашляет, вирус кори попадает в воздух, который могут вдохнуть другие люди. Вирус в воздухе остается активным и заразным в течение одного часа. Когда вирус кори передается здоровому ребенку, то он попадает на слизистые оболочки носоглотки и достигает лимфатических узлов. Затем корь распространяется по всему организму через кровоток, попадает в клеточную систему различных органов и начинает размножаться.

- Каковы основные симптомы кори?

- Первые симптомы заболевания появляются через 8-12 дней после заражения вирусом, и эти симптомы очень схожи с симптомами инфекций дыхательных путей. Для кори характерны такие симптомы, как насморк, слабость, сухой кашель, высокая температура, мелкие белесоватые высыпания на слизистой полости рта и внутренней поверхности щек. Также заболевание может вызвать покраснение глаз и повышенную чувствительность к свету, сыпь за ушами и шеей. Сыпь распространяется последовательно: сначала на лице и туловище, затем на руках и ногах. Сыпь обычно держится 4 дня. По мере исчезновения сыпи температура у детей снижается. Кашель длится около 10 дней.

Высокая температура (38-40 °C) возникает на 4-8-й день болезни. У взрослых, в отличие от детей, высыпания встречаются реже. Дети, заболевшие корью, начинают выздоравливать примерно через одну неделю. Однако в некоторых случаях требуется более длительный период времени.

- Какие осложнения может вызвать корь?

- Корь временно ослабляет иммунную систему, делая детей более восприимчивыми к другим инфекциям и вызывая вторичные бактериальные инфекции, которые могут усугубить заболевание. Так, корь может вызвать у детей пневмонию, менингит, увеличение лимфатических узлов шеи, инфекции среднего уха и энцефалит.

Помимо этого, корь вызывает истощение запасов витамина А у детей, страдающих от неполноценного питания, что увеличивает риск серьезных осложнений и негативно сказывается на здоровье глаз.

Если у детей развиваются тяжелые формы заболевания, особенно такие осложнения, как энцефалит, менингит, пневмония, то таких детей следует госпитализировать.

- На что следует обратить внимание, если ребенок контактировал с больным и заразился?

- В случае подтверждения диагноза кори, родителям рекомендуется сообщить об этом в школу или детский сад.

Если ребенок контактировал с больным корью, он должен получить вакцинацию против кори в течение 72 часов.

Желательно, чтобы больной ребенок находился в отдельной комнате. Рекомендуется часто проветривать комнату, в которую должен проникать прямой солнечный свет, а также следует следить за влажностью в помещении.

Лица, ухаживающие за больным ребенком, должны использовать медицинскую маску.

Также желательно в рацион ребенка вводить продукты, богатые витамином А, например, морковь, а также апельсины, яйца и др.

- Доктор, есть ли лечение от кори?

- Специфического лечения кори нет, проводится только лечение, укрепляющее иммунную систему. Лечение детей, зараженных корью, должно быть направлено прежде всего на устранение симптомов, предупреждение осложнений, обеспечение полноценного отдыха и приема жидкости.

Важно обеспечить детям оптимальный распорядок дня. Достаточный сон и снижение физической активности помогают организму бороться с вирусом. У детей с конъюнктивитом бережная очистка глаз и избегание яркого света могут помочь уменьшить дискомфорт.

При высокой температуре можно принять жаропонижающие препараты.

Корь можно предотвратить с помощью вакцинации. Поэтому важно соблюдать график вакцинации, рекомендованный Министерством здравоохранения, чтобы защитить детей от этого инфекционного заболевания.

- Как защититься от кори?

- Корь –вирусное заболевание, преимущественно распространенное среди младенцев и детей раннего возраста. Несмотря на то, что специального лечения от кори не существует, однако можно укрепить иммунитет ребенка, облегчить симптомы и устранить осложнения.

Вакцинация или вакцинопрофилактика является наиболее эффективным способом защиты от кори и проводится в основном в детском возрасте (в 12-15 месяцев и 6 лет). С 2014 года вакцинный препарат поставляется в Азербайджан по линии Детского фонда Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ). Независимо от страны-производителя все вакцины, ввозимые в страну, соответствуют стандартам безопасности и эффективности Всемирной организации здравоохранения.

Как врач хочу призвать родителей быть предельно внимательными к здоровью своих детей. Чтобы защитить своих детей от кори и предотвратить заражение, им следует вакцинироваться дважды в возрасте 1 и 6 лет.

В целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы.

Детям, вовремя не получившим первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо вводить вторую дозу вакцины. Также следует как можно скорее получить 2-ю дозу прививки детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя 2-ю дозу вакцины.

В то же время, детям до 10 лет, своевременно не получившим обе дозы вакцины, следует вводить 1-ю и 2-ю дозу вакцины с интервалом не менее 4-х недель.

Доводим до сведения родителей, что для вакцинации своих детей им следует обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению по месту их проживания. Вакцинация существенно снижает тяжесть течения и распространение кори среди детей. Следует знать, что первая доза вакцины против кори обеспечивает защиту примерно на 95%.