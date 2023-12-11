Температура воздуха в Азербайджане понизится, пойдет снег

БАКУ /Trend/ - С 12 декабря до утренних часов 14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, местами пройдут дожди. В некоторых частях полуострова осадки могут быть интенсивными.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 12 декабря северо-восточный ветер временами будет усиливаться до 15-18 м/с.

Температура воздуха опустится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями, ночью будет 3-6 градусов тепла, днем - 6-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана с вечера 11 декабря до полудня 14 декабря ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных районах - снег. В отдельных местах (Губа-Гусар, Балакен-Шеки, Горный Ширван, Карабах и Восточный Зангезур, Нахчыванская АР, Центральный Аран, Лянкяран-Астара) интенсивность осадков будет выше. Восточный ветер местами усилится до 15-20 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-6 градусов, в низменных районах ночью будет 1-6 градусов, днем - до 11 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

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