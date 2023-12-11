БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Было отмечено, что очаг землетрясения силой 3,4 балла залегал на глубине 47 км.

Отметим, что ранее, 7 декабря в Каспийском море в 60 километрах к востоку от станции Сиязань также было зафиксировано землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 5,6.

Очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров. Подземные толчки ощущались силой до 3-5 баллов.

8 декабря в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,1. Землетрясение произошло в 21:00 по местному времени в 45 километрах к юго-востоку от станции Астара.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. Подземные толчки не ощущались.

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