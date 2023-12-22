Наблюдается некоторый рост числа случаев заболеваемости корью - Тайяр Эйвазов

БАКУ /Trend/ - В последнее время наблюдается некоторый рост числа случаев заболеваемости корью.

Об этом сказал журналистам специалист-эксперт минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.

"Случаи заболеваемости корью в Азербайджане возможны из-за проникновения вируса извне, из другой страны. В апреле 2023 года в Азербайджане начали наблюдаться случаи заражения. Однако если у населения есть иммунитет, приобретенный в результате заболевания или вакцинации, то заражения не должно происходить, даже если инфекция занесена из другой страны. Нынешний рост числа случаев заражения показывает, что были случаи необоснованного уклонения от вакцинации во время пандемии и в предшествующий период", - сказал он.

Эйвазов отметил, что если дети вакцинируются в соответствии с календарем вакцинации, таких случаев не бывает.

"Наблюдая за сегодняшней ситуацией, мы видим, что подавляющее большинство заразившихся - это либо те, кто не получил вакцину, либо те, кто вакцинировался лишь один раз", - сказал он.

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