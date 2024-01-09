БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры, министерства по чрезвычайным ситуациям и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку, был потушен в короткие сроки силами МЧС и МВД, в результате скоординированной и оперативной деятельности соответствующих государственных органов находившиеся в центре лица были эвакуированы.

"При участии руководящих должностных лиц Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, а также проведены необходимые и неотложные следственные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается, как стабильное, планируется их выписка домой для амбулаторного лечения.

В отделении интенсивной терапии новорожденных центра были обнаружены тела четырех детей, проходивших лечение.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики", - говорится в совместной информации ведомств.

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