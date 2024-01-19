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В Баку в прошлом году было найдено 65 гранат

Общество Материалы 19 января 2024 19:42 (UTC +04:00)
В Баку в прошлом году было найдено 65 гранат

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Из 15 759 преступлений, зарегистрированных в Баку в прошлом году, 82,8 процента относились к менее тяжким, 17,2 процента - к тяжким и особо тяжким.

Об этом сказал начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Акбер Исмаилов в ходе оперативного совещания, сообщает Trend.

Было отмечено, что в отчетном периоде по сравнению с 2022 годом количество убийств по неосторожности сократилось вдвое, менее тяжких преступлений - на 5,7%, грабежей - на 27,5%. Всего было собрано 167 единиц огнестрельного оружия, 65 гранат, 3834 единицы боеприпасов, изъяты 78 единиц незаконно носимого и хранимого огнестрельного оружия.

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