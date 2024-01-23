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Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)

Общество Материалы 23 января 2024 13:45 (UTC +04:00)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В поселке Худаферин Джебраильского района, который будет заново отстроен, начаты работы по созданию устойчивых условий для бывших вынужденных переселенцев, которые вернутся в родные края.

Об этом во вторник Trend сообщили в Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Было отмечено, что в проводимых здесь строительных работах за основу были взяты подходы "устойчивое село", "зеленая" энергия и "устойчивый транспорт".

Представляем часть концептуального проекта поселка Худаферин.

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Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
Представлен концептуальный проект поселка Худаферин Джебраильского района (ФОТО)
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