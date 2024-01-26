ОАО "Азеришыг" продолжает работы по реконструкции в Кяльбаджаре (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями главы государства ОАО "Азеришыг", наряду с другими освобожденными от оккупации территориями Азербайджана, несмотря на сильный снегопад и морозную погоду, продолжает работы по реконструкции в Кяльбаджарском районе, осуществляя бесперебойную деятельность на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

Как сообщает Trend, сотрудники ОАО очищают от снега недавно установленные силовые трансформаторы даже на участках, где высота снежного покрова превышает рост человека, и принимают меры для возобновления их работы.

В трансформатор мощностью 160 кВА, расположенный на территории села Зар-Зейлик Кяльбаджарского района, подано напряжение, здесь же установлены приборы учета электрической энергии и проложен кабель 0,4 кВ. Также подано напряжение на недавно проложенную 35 кВ-ную новую кабельную линию СИП (cамонесущий изолированный провод) в направлении Истису, расположенную в зоне обслуживания Кяльбаджарской электрической сети Карабахского РУЭС (Региональное управление энергоснабжения и сбыта). Смонтирован трансформатор мощностью 160 кВА, проложена кабельная линия 0,4 кВ и установлен прибор учета электрической энергии.

ОАО "Азеришыг" параллельно продолжает работы по реконструкции электросетевого хозяйства во всех регионах страны. Возникающие проблемы устраняются в короткие сроки.

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