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Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 30 января 2024 11:31 (UTC +04:00)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продолжается реализация надлежащих мероприятий по организации бесперебойной служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных в труднопроходимой гористой местности в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В целях поддержания в рабочем состоянии линий связи и коммуникаций, а также бесперебойного обеспечения подразделений в суровых климатических условиях инженерными подразделениями азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами посменно в круглосуточном режиме осуществляется процесс очистки дорог от снежного покрова", - говорится в сообщении ведомства.

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Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
Организуется бесперебойное обеспечение подразделений воинских частей в Кяльбаджаре и Лачине (ФОТО/ВИДЕО)
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