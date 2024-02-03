На избирательном участке в Лачине зарегистрировано 1 464 избирателя

БАКУ /Trend/ - На избирательном участке №105 Лачинского избирательного округа №121 зарегистрировано 1 464 избирателя.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Secki-2024.az, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обеспечила участок всем необходимым оборудованием.

Самым старшим избирателям в округе по 96 лет, и два человека в этом возрасте будут голосовать 7 февраля у себя дома посредством мобильной урны для голосования.

Кроме того, в состав избирателей входят, как сами жители города Лачин, так и граждане, работающие там по трудовому договору более шести месяцев.

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