На избирательном участке №105 в городе Шуша правом голоса воспользуются 1 189 человек

БАКУ /Trend/ - На избирательном участке №105 в здании средней школы №1 города Шуша зарегистрировано 1 189 избирателей. Впервые правом голоса воспользуется только один человек на участке.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Secki-2024.az, Шуша готова к внеочередным президентским выборам в Азербайджанской Республике, назначенным на 7 февраля.

Отметим, что участок входит в избирательный округ № 124 Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавенд. Избирательный участок обеспечен необходимыми техническими и методическими средствами, на нем развешаны списки избирателей и информационные щиты, созданы кабинки для избирателей. На избирательных участках определены места для секретаря и членов, а также наблюдателей. Также завершена работа по распространению среди избирателей уведомлений о дате, времени и месте проведения голосования.

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