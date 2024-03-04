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Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)

Общество Материалы 4 марта 2024 00:00 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В турецкой Анталье завершился юниорский Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Trend, cборная Азербайджана завершила турнир с 4 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Таким образом, сборная заняла первое место в общем зачете, и второе место среди девушек и юношей.

В первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Во второй день Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) завоевали серебряные медали среди юношей. Среди девушек серебро завоевала Айтан Вердиева, а Нилгюн Рзаева завоевала "бронзу" в весовой категории до 57 килограммов.

Отметим, что Азербайджан на Кубке Европы представляли 57 спортсменов.

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)
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