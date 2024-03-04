Сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место на Кубке Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой Анталье завершился юниорский Кубок Европы по дзюдо.

Как передает Trend, cборная Азербайджана завершила турнир с 4 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Таким образом, сборная заняла первое место в общем зачете, и второе место среди девушек и юношей.

В первый день турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Во второй день Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) завоевали серебряные медали среди юношей. Среди девушек серебро завоевала Айтан Вердиева, а Нилгюн Рзаева завоевала "бронзу" в весовой категории до 57 килограммов.

Отметим, что Азербайджан на Кубке Европы представляли 57 спортсменов.