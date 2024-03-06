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Начался визит министра обороны Азербайджана в Турцию

Общество Материалы 6 марта 2024 10:54 (UTC +04:00)
Начался визит министра обороны Азербайджана в Турцию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 6 марта делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отправилась с официальным визитом в Турецкую Республику.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках визита запланированы встречи министра обороны в братской стране, а также посещение ряда военных объектов и предприятий Турции", - говорится в сообщении ведомства.

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