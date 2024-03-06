Начался визит министра обороны Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - 6 марта делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отправилась с официальным визитом в Турецкую Республику.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В рамках визита запланированы встречи министра обороны в братской стране, а также посещение ряда военных объектов и предприятий Турции", - говорится в сообщении ведомства.

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