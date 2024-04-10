В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск, объединениях, соединениях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии был проведен ряд мероприятий по случаю праздника Рамазан.

Как сообщили в среду Trend в минобороны Азербайджана, на мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

"Выступившие на мероприятиях передали личному составу поздравления министра обороны Азербайджанской Республики по случаю праздника Рамазан.

Было рассказано о сохранении исторических корней, национально-культурных ценностей, традиций нашего народа даже в самые трудные периоды его судьбы, о торжественном праздновании на всей суверенной территории нашей страны праздника Рамазан, который является символом духовного единства, солидарности, равенства мусульман всего мира.

На праздничных мероприятиях были представлены концертные программы с участием творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, состоялось награждение группы военнослужащих, отличившихся на военной службе.

В рамках мероприятий личный состав посетил могилы шехидов, военнослужащие навестили семьи шехидов и раненых, поинтересовались их нуждами и желаниями, преподнесли подарки на праздник.

На встречах было отмечено, что наше государство всегда высоко чтило память шехидов, особо было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой была проделана важная работа по заботе и решению проблем семей и близких шехидов", - говорится в сообщении ведомства.

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