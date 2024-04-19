Проведение Кубка мира по художественной гимнастике в Азербайджане носит традиционный характер - Фарид Гаибов

БАКУ /Trend/ - Проведение Кубка мира по художественной гимнастике в Азербайджане носит традиционный характер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на церемонии открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Фарид Гаибов поприветствовал гостей соревнований, пожелал удачи участницам Кубка мира.

Министр молодежи и спорта отметил, что проведение Кубка мира по художественной гимнастике в нашей стране носит традиционный характер. Благодаря поддержке со стороны главы государства, Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране развиваются все виды гимнастики.

"Азербайджанские гимнасты принимают участие в престижных международных соревнованиях, и это показатель развития гимнастики в стране. За это выражаю глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой", - сказал он.

Министр молодежи и спорта Азербайджана выразил признательность членам местного организационного комитета, волонтерам и всем, кто внес свой вклад в проведение соревнований.

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