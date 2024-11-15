Если Турция примет COP31, будет изучен опыт Азербайджана - Мехмет Нури Эрсой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, 11-22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). В рамках сессии 15 ноября министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Об этом Trend сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Приветствуя гостя, А. Керимли выразил удовлетворение участием братской Турецкой Республики в столь важном мероприятии. Отметив, что между Азербайджаном и Турцией существует успешное сотрудничество во всех областях культуры, министр сказал, что есть перспективы дальнейшего развития отношений в этой сфере.

Было отмечено, что участие Азербайджана в качестве почётного гостя в 41-й Международной книжной ярмарке, проходящей в Стамбуле со 2 по 10 ноября, является показателем высокого уровня отношений между двумя странами. Министр поблагодарил турецкого коллегу за высокое гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации.

Поздравляя Азербайджан с отмечаемым 8 ноября Днём Победы, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что COP29 проходит на высоком уровне.

По его словам, если Турция примет COP31, будет изучен опыт Азербайджана в этой области.

В ходе беседы были упомянуты перспективы сотрудничества двух стран по ряду направлений, особенно в сфере изучения археологического наследия и кино. В частности, речь шла о художественном фильме «Молла Насреддин. Друг моих трудных дней», который планируется снять под эгидой ТЮРКСОЙ.

В завершение встречи турецкому министру были вручены памятные подарки.

Позже министры ознакомились с павильонами Азербайджана, Турции и Узбекистана на COP29.

В ознакомлении с павильонами также принял участие министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков.

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