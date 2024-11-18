Стало ивестно насколько в 2025 году вырастет среднемесячная заработная плата в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В следующем году среднемесячная заработная плата в Азербайджане будет увеличена на 9,1 процента и составит 1080,1 маната.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел отражение в комментарии Счетной палаты к законопроекту Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

А в 2025-2028 годах она будет расти на 7,1 процента в год и достигнет 1326,4 маната.

Было отмечено, что некоторое ускорение роста в 2025 году связано с повышением минимальной заработной платы на 55 манатов, или на 15,9 процента.

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