Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях по разминированию, проведенных с 18.11.2024 по 24.11.2024 на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в разминирование структурами.

Как сообщили Trend в Агентстве, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане за этот период было обнаружено 203 противопехотные, 10 противотанковых мин, 862 неразорвавшихся боеприпаса.

Согласно информации, 1457,4 гектара земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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