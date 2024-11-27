В Баку завершились мужские и женские национальные соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Национальной арене гимнастики завершились 29-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по женской спортивной гимнастике.

Как сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, в турнире, который длился два дня, приняли участие гимнасты разных возрастных категорий.

В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов (17 женщин, 33 мужчины) из Олимпийского спортивного комплекса Балакянского района, спортивного клуба "Оджаг" (Бакинское и Сумгайытское отделения), Сумгайытской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Республиканского спортивного центра "Тахсил" и Сумгайытского олимпийского комплекса.

В женской спортивной гимнастике соревновались дети (2014-2015 гг.), подростки (2012-2013 гг.), молодежь (2009-2011 гг.) и взрослые (2006 год и старше). В мужской спортивной гимнастике выступили подростки (2011-2012 гг.), молодежь (2009-2010 гг.) группы B, молодежь (2007-2008 гг.) группы A и взрослые (2006 год и старше).

В первый день соревнований гимнасты показали выступления в индивидуальном многоборье, а во второй - на отдельных инструментах (в опорном прыжке, разновысоких брусьях, на бревне, в вольных упражнениях).

В завершение соревнований победители в каждой категории были награждены.

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