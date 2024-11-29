БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточаются штрафы за ущерб, нанесенный зеленым насаждениям.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений, а также не входящих в лесной фонд деревьев, кустарников или других зеленых насаждений, в случае причинения значительного ущерба влечет штраф в двукратном размере причиненного ущерба, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение права занимать определенную должность сроком до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с действующим законодательством, незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений в лесах или на особо охраняемых природных территориях, а также деревьев, кустарников или других зеленых насаждений, не входящих в лесной фонд, в случае причинения значительного ущерба влечет штраф в размере от пяти до семи тысяч манатов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение права занимать определенную должность сроком до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Те же деяния, совершенные:

- повторно;

- лицом с использованием своего служебного положения;

- с причинением крупного ущерба наказываются штрафом в размере от двух до трехкратного размера ущерба, причиненного преступлением, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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